Грузооборот портов Каспийского моря вырос более чем в 1,6 раза

За первые четыре месяца 2026 года, по данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов Каспия увеличился на 61%.

О масштабном росте грузооборота российских морских портов Каспийского моря заявили в Ассоциации морских торговых портов РФ.

По ее данным, грузооборот каспийских портов России за период с января по апрель текущего года, увеличился на 61% и составил 3,7 млн т.

Прирост показали также морпорты Арктического (на 13,2%) и Дальневосточного бассейнов (почти на 10%). Грузооборот Балтийского бассейна упал на 5,2%, Азово-Черноморского – на 0,7%.

"По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России за четыре месяца 2026 года вырос на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 288,6 млн т"

– АСОП