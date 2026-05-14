Рост товарооборота обсудили лидеры Узбекистана и Турции

В Казахстане состоялась встреча президентов Узбекистана и Турции. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ряд международных тем.

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиеев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу 15 мая. Переговоры лидеров двух стран состоялись на полях саммита Организации тюркских государств, проходящего в Туркестане (Казахстан).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Кроме того, Мирзиеев и Эрдоган поговорили о торговле между странами. В частности, они отметили продолжающийся рост взаимного товарооборота и количества совместных предприятий.

Помимо этого, президенты Узбекистана и Турции коснулись вопросов, связанных с авиасообщением между странами.