Ирак просит помощи у МВФ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Ирак обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой предоставить финансовую помощь в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом рассказал информированный источник.

По данным агентства Reuters, стартовые переговоры прошли в апреле во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Источник отметил, что в настоящее время продолжаются дискуссии о том, какой объем финансирования потребуется Ираку и как будет структурирован любой кредит.

Агентство напоминает, что Ирак занимает пятое место в мире величине запасов нефти, и экономика страны тесно связана с нефтяным экспортом.

Последняя финансовая сделка между Ираком и МВФ истекла летом 2019 года. Это было резервное соглашение на сумму $3,8 млрд.