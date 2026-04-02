Названы сроки проведения первого Российско-арабского саммита

Российско-арабский саммит, проведение которого пришлось отложить из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, проведут через несколько месяцев.

Первый Российско-арабский саммит, перенесенный ранее из-за обострения ближневосточного конфликта, пройдет в конце лета - осенью, рассказал генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

Он подчеркнул, что в 2026 году саммит будет проведен – к этому призывают арабские страны, указывая на актуальность мероприятия.

"Мы должны провести с ними консультацию, и я думаю, что (саммит пройдет - ред.) в августе, может быть, в октябре"

– Андрей Бельянинов

Дипломат уточнил, что конкретики по месту проведения саммита пока нет. По его словам, было бы символично организовать это событие в Каире, где расположена штаб-квартира Лиги арабских государств, передает ТАСС.

Бельянинов добавил, что Москве удалось наладить очень хорошие отношения с 20 странами арабского мира.

