Связанный с Ираном газовоз миновал блокаду США – СМИ

СМИ сообщают о преодолении американской блокады газовозом Tara Gas, который связан с Ираном. В настоящее время судно находится в Аравийском море.

Газовоз для перевозки сжиженных нефтяных газов, доставлявший грузы из Ирана, смог преодолеть блокаду Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Судно Tara Gas, плывшее под флагом Панамы, прошло через линию американской блокады, которая установлена от границы Ирана и Пакистана на севере до мыса Эль-Хадд в Омане на юге.

В настоящее время газовоз плывет по Аравийскому морю.

Агентство Bloomberg отмечает, что владельцем Tara Gas является компания Global Gas Inc., находящаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

