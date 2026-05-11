Таиланд ужесточает визовую политику

Власти Таиланда решили пересмотреть правила въезда и пребывания для туристов в сторону ужесточения – слишком мягкий визовый режим сказывается на безопасности страны и способствует процветанию криминала.

Переждать суровую русскую зиму в теплом и недорогом Таиланде больше не получится - власти страны вдвое сокращают срок безвизового для туристов, при этом усиливая контроль на границе, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел государства Сихасак Пхуангкеткеу.

Нынешняя визовая политика, позволяющая гостям находиться в стране до 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней, признана чрезмерно мягкой, поскольку создает условия для злоупотреблений. Зачастую в страну едут люди, не имеющие туристических целей, а рассчитывающие заработать здесь на интернет-мошенничестве и других видах деятельности, представляющих угрозу безопасности, отметил глава МИД страны, передает Podrobno.uz.

Как следствие ужесточатся и проверки на границе: представители иммиграционных служб будут более тщательно оценивать цели визита и соответствие заявленных планов типу получаемой гостями при въезде визы.

При этом речь не идет о визитерах из каких-либо конкретных стран – все ограничительные меры направлены лишь на безопасность и прозрачность миграционных процессов, отметили в правительстве, говорится в сообщении.

