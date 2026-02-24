Топ-5 заграничных направлений для отдыха озвучила АТОР

АТОР рассказала где за границей будут отдыхать россияне в 2026 году. В топ вошли пять стран.

Куда чаще всего ездят отдыхать россияне за границу рассказали в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Предстказанием будущего рейтинга направлений внутреннего туризма на 2026 с некоммерческой организацией, занимающейся вопросами отрасли в России поделился Тарас Кобищанов, глава туристического холдинга "Русский Экспресс" и вице-президент самой Ассоциации.

По прогнозу Кобищанова лидирующую позицию сохранит Турция. А на втором месте предположительно расположится ОАЭ.

Завершит топ лидеров Египет, "дыдаший в спишу" Эмиратам, по выражению представителя крупнейшего туроператора России.

Глава АТОП также прокомментировал и восточные направления для отдыха, которые выбирают россияне. Так, новым игроком на рынке туризма стал Въетнам, объемы которого хоть и превышаются Тайландом, но темпы роста позволяют рассматривать страну как валидного конкурента. Въетнам в рейтинге Кобищанова занял пятое место.

Сомнения руководитель Ассоциации Туроператоров высказал в кандидате на четвертую позицию, которую предположительно займут либо уже упомянутый Тайланд, либо Китай, отмена визового режима с которым усилила интерес россиян как к пляжному направлению страны восходящего солнца, так и экскурсионному.