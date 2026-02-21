Ряд структур "Росатома" попали под британские санкции

Под санкции Великобритании попали несколько структур "Росатома".
Сегодня Лондон расширил санкционный список против РФ на почти 300 позиций.
"Акционерная компания "Росатом Энергетические проекты"… АО "Русатом Оверсиз"
– МИД Великобритании
Также под санкции попали гендиректор "Росатом - Энергетические проекты" Андрей Рождествин и президент "Русатом Оверсиз" Илья Вергизаев.
В министерстве иностранных дел Великобритании уточнили, что санкции вводятся в связи с тем, что компании пытались получить контракты на строительство АЭС за рубежом, что открыло бы для России дополнительные источники дохода и компенсировало бы падение нефтяных доходов.
В обновленный санкционный список вошли также "Транснефть" и две компании "Новатэка" – "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".