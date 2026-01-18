В Сочи ждут вылета пассажиры 106 авиарейсов

Аэропорт курортного Сочи минувшей ночью из-за ограничений полетов, введенных для их безопасности, скопились пассажиры более 100 авиарейсов, часть из них ждут своего вылета с минувшего вечера.

В воздушной гавани по данным на 6:55 мск с вылетом задерживаются 62 рейса, в том числе и 9 международных. 27 из них не могут вылететь с минувшего вечера. На прилет задерживаются 44 рейса, из них 5 международных, передает ТАСС.

Причиной блокировки воздушной гавани города-курорта стали ограничения, введенные Росавиацией на вылет и прилет накануне, 23 февраля в 18:38 мск.

Тем не менее, обстановка в аэропорту спокойная, скопления людей нет ни в зале ожидания, ни на стойках регистрации, а в зале ожидания даже есть свободные кресла.

Все пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками, а часть из них расселили в гостиницы, сообщили в пресс-службе аэропорта.