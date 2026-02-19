Азербайджанские гимнасты вышли в шесть финалов Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

Азербайджанская сборная по прыжкам на батуте и тамблингу успешно выступает на домашнем Кубке мира: в первый день состязаний ее представители вышли в шесть финалов по разным гимнастическим дисциплинам.

В Баку сегодня состоялся первый день Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу. Он был посвящен квалификационным выступлениям, по итогам которых отбирались по восемь участников в каждой дисциплине для состязаний во второй день, когда будут разыграны семь комплектов наград.

Азербайджанские гимнасты уверенно выступили в квалификации и прошли в шесть финалов из семи возможных. Они соревновались в прыжках на батуте и тамблинге с атлетами из России и Беларуси (выступают в нейтральном статусе), а также США, Турции, Казахстана и Польши.

В итоговых состязаниях батутистов Азербайджан будет представлять Магсуд Махсудов. В квалификации он получил 61,07 балла и вошел в финал с пятого места.

В состязаниях батутисток квалифицировалась Сельджан Махсудова, она находится на шестом месте благодаря выступлению на 54,6 балла.

Эти же атлеты, Сельджан и Магсуд Махсудовы, поборются за золотую медаль Кубка мира в выступлениях смешанных синхронных пар – в квалификации они стали первыми с выступлением на 51,045 балла.

Они же, но с другими партнерами, выступят в синхронных прыжках на батуте: Сельджан Махсудова вместе с Шафигой Гумбатовой, а Магсуд Махсудов – с Гусейном Аббасовым.

Наконец, в финале тамблинга выступят сразу два азербайджанских атлета – Тофик Алиев, квалифицировавшийся с первого места (58,9 балла) и Михаил Малкин, вышедший во второй день Кубка мира с шестого места (51,7 балла).