Махачев готов к схватке с Царукяном

Ислам Махачев не исключает, что проведет схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном. Он подчеркнул, что она создаст много шума.

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев рассказал, готов ли он провести схватку по грэпплингу с Арманом Царукяном.

Он подчеркнул, что это схватка стала бы настоящим событием.

"В единоборствах наш бой был бы покруче. Но схватка тоже создаст много шума. Пока что мне это неинтересно, хотя ко мне обращались со множеством предложений"

– Ислам Махачев

Он также напомнил, что финансовая составляющая уже пару лет как позади.

"Но гонорары за поединок и схватку не будут равны"

– российский боец

Напомним, первый бой Махачева с Царукяном состоялся в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев. Второй поединок должен был пройти в январе 2025 года, однако впоследствии он был отменен из-за травмы спины у Царукяна.