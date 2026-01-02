Царукян намерен провести следующий бой с Гэтжи

Арман Царукян заинтересован в проведении поединка с Джастином Гэтжи. Он подчеркнул, что хочет сразиться с американским бойцом, поскольку тот владеет временным титулом UFC.

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян хочет, чтобы его следующим соперником стал временный чемпион промоушена в категории до 70 кг Джастин Гэтжи.

"Я действительно хочу сразиться с Джастином, потому что он владеет временным титулом UFC. Если Илия сможет драться в этом году, то они будут сражаться друг с другом. Если же Топурия не примет бой против него в апреле или июне, то я бы хотел сразиться с Гэтжи"

– Арман Царукян

Он отметил, что в противном случае ему придется ждать. Боец напомнил, что в том году у него был шанс стать чемпионом, однако он не смог тогда драться, передает MMA Fighting.

"Мне нужно ждать и получить свой шанс стать чемпионом. В прошлом году у меня была такая возможность, но я не смог драться. Мне нужно ждать, и тогда мне дадут эту возможность. Думаю, что подерусь с Гэтжи, а Топурия поднимется в полусредний вес для боя с Махачевым. Просто догадываюсь"

– Арман Царукян

Напомним, в ночь с 18 на 19 января Арман Царукян должен был сразиться с Исламом Махачевым в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе, однако за сутки до поединка Царукян был вынужден отменить его из-за травмы.

Первый их бой состоялся весной 2019 года. Тогда победу одержал Махачев.