Американский самолет-заправщик разбился в Ираке

США потеряли самолет-заправщик в Ираке, он не был сбит Ираном, а разбился в результате инцидента с другим самолетом.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о крушении в Ираке самолета-заправщика.

"Центральное командование получило информацию о потере самолета-заправщика KC-135"

– CENTCOM

В командовании пояснили, что инцидент не был связан с ударами Ирана или дружественным огнем.

"В происшествии участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, второй благополучно приземлился"

– CENTCOM