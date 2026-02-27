Вестник Кавказа

Ирак вновь призвал к миру в регионе

Карта Ирана
© Фото: Ирака и Кувейта
Власти Ирака в очередной раз призвали немедленно остановить все военные действия в регионе после того, как Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ирак призывает немедленно остановить любую военную активность в ближневосточном регионе, заявил спикер иракского правительства Басем аль-Авади, передает иракское государственное информационное агентство INA.

"Ирак вновь серьезно призывает немедленно и без всяких предварительных условий прекратить все военные операции и военную активность, которая подталкивает регион к беспрецедентному уровню насилия"

- Басем аль-Авади

Сегодня Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, ранее мы писали о том, что нападению проиранской группировки в городе Эрбиль в Ираке подверглась военная база США, сообщили иранские СМИ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
995 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.