Ирак вновь призвал к миру в регионе

Власти Ирака в очередной раз призвали немедленно остановить все военные действия в регионе после того, как Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ирак призывает немедленно остановить любую военную активность в ближневосточном регионе, заявил спикер иракского правительства Басем аль-Авади, передает иракское государственное информационное агентство INA.
"Ирак вновь серьезно призывает немедленно и без всяких предварительных условий прекратить все военные операции и военную активность, которая подталкивает регион к беспрецедентному уровню насилия"
- Басем аль-Авади
Сегодня Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
