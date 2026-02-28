Иран пообещал не атаковать соседние страны

В Иране заявили, что не будут ударять по соседним странам. Посптред ИРИ при оон отметил, что страна привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других государств.

Иран ни при каких обстоятельствах не будет атаковать жителей соседних стран в Персидском заливе. Такое заявление сделал постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

Во время своего выступления на экстренном заседании Совбеза ООН он отметил, что Исламская Республика сохраняет твердую приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности соседей.

"Ни при каких обстоятельствах мы не будем наносить удары по суверенитету, народам или интересам наших соседних стран в Персидском заливе"

– Амир Саид Иравани

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объектам США в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.