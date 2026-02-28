Вестник Кавказа

Иран пообещал не атаковать соседние страны

Иран пообещал не атаковать соседние страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что не будут ударять по соседним странам. Посптред ИРИ при оон отметил, что страна привержена уважению суверенитета и территориальной целостности других государств.

Иран ни при каких обстоятельствах не будет атаковать жителей соседних стран в Персидском заливе. Такое заявление сделал постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.

Во время своего выступления на экстренном заседании Совбеза ООН он отметил, что Исламская Республика сохраняет твердую приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности соседей.

"Ни при каких обстоятельствах мы не будем наносить удары по суверенитету, народам или интересам наших соседних стран в Персидском заливе"

– Амир Саид Иравани

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объектам США в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.