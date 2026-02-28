Эрдоган осудил взаимные атаки США, Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после нападения США и Израиля на Иран, а также ответных ударов Ирана по американским военным базам в регионе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, с одной стороны, осудил совершенные Израилем и США атаки на Иран, с другой – расценил как неприемлемые обстрелы Исламской Республикой целей в странах региона.

"Мы осуждаем сегодняшние атаки, которые открыто нарушают суверенитет Ирана и угрожают миру дружественного и братского иранского народа. Мы глубоко опечалены и обеспокоены американо-израильскими атаками, начавшимися с провокаций Израиля"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства напомнил, что на протяжении длительного времени Анкара прилагали масштабные усилия для устранения разногласий через диалог. Все зависящее от них делали и другие страны региона. Но, констатировал Эрдоган, к результату прийти так и не удалось, так как кризис доверия между сторонами не удалось урегулировать в связи попытками израильской стороны сорвать этот процесс.

"Аналогичным образом Турция считает ракетные и беспилотные атаки Ирана на братские страны в Персидском заливе, независимо от причин, неприемлемыми"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции подчеркнул, что у Турции нет сложностей с обеспечением безопасности своих границ и воздушного пространства.

"Наша армия, жандармерия, полиция и разведка принимают все необходимые меры предосторожности. Мы надеемся успешно справиться с этой ситуацией, руководствуясь политикой, которая ставит безопасность нашей страны и народа на первое место"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер также сообщил, что намерен срочно активизировать дипломатию, чтобы достичь перемирия и вернуться к переговорам по ситуации с Ираном.