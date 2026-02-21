Посольство России в Катаре обнародовало рекомендации для россиян

Посольство России в Катаре опубликовало рекомендации для россиян в свете военной эскалации в регионе.
Дипмиссия призвала граждан России соблюдать меры предосторожности и не совершать поездки на большие расстояния. Также рекомендовано следить за официальными сообщениями властей Катара и оповещениями мобильных операторов.
Посольство России также призвало граждан страны воздержаться от распространения недостоверной информации. Туристам рекомендовано поддерживать связь с туроператорами, а путешественникам, которые вылетают из Дохи, рекомендуется сверяться с графиком рейсов на случай возможных отмен.
Телефон для экстренной связи с Посольством России в Катаре в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью: +974 55 88 76 59.