Посольство России в Катаре обнародовало рекомендации для россиян

Российская дипмиссия в Катаре рекомендовала россиянам следить за официальными сообщениями властей и не совершать поездки на большие расстояние.

Посольство России в Катаре опубликовало рекомендации для россиян в свете военной эскалации в регионе.

Дипмиссия призвала граждан России соблюдать меры предосторожности и не совершать поездки на большие расстояния. Также рекомендовано следить за официальными сообщениями властей Катара и оповещениями мобильных операторов.

Посольство России также призвало граждан страны воздержаться от распространения недостоверной информации. Туристам рекомендовано поддерживать связь с туроператорами, а путешественникам, которые вылетают из Дохи, рекомендуется сверяться с графиком рейсов на случай возможных отмен.

Телефон для экстренной связи с Посольством России в Катаре в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью: +974 55 88 76 59.