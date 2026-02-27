Иранские удары по Израилю: атакованы Иерусалим, Шфела, Иудея и другие города

Баллистические ракеты Ирана обрушились на израильские города. Сообщается об ударах по Иерусалиму, Шфеле, Иудее, Биньямине.
Иранские войска нанесли серию ответных ударов по Израилю баллистическими ракетами после начала военной операции Тель-Авива и Вашингтона.
По данным СМИ, ракетами атакованы Иерусалим, Шфела, Иудея, Гуш-Дан и Биньямина. Ранее были зафиксированы прилеты ракет по Тель-Авиву.
В Минобороны Израиля подтвердили факт иранских ударов, о последствиях атак не сообщается. Власти Израиля объявили воздушную тревогу по всей территории еврейского государства.