Вестник Кавказа

Иранские удары по Израилю: атакованы Иерусалим, Шфела, Иудея и другие города

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Баллистические ракеты Ирана обрушились на израильские города. Сообщается об ударах по Иерусалиму, Шфеле, Иудее, Биньямине.

Иранские войска нанесли серию ответных ударов по Израилю баллистическими ракетами после начала военной операции Тель-Авива и Вашингтона. 

По данным СМИ, ракетами атакованы Иерусалим, Шфела, Иудея, Гуш-Дан и Биньямина. Ранее были зафиксированы прилеты ракет по Тель-Авиву. 

В Минобороны Израиля подтвердили факт иранских ударов, о последствиях атак не сообщается. Власти Израиля объявили воздушную тревогу по всей территории еврейского государства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1285 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.