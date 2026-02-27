Аэропорт в Баку принял рейсы в Дубай из Казани и Москвы

Аэрогавань в Баку выступила в роли запасного аэропорта для рейсов Flydubai из России в ОАЭ. Аэропорт готов принимать и другие транзитные рейсы на фоне военных действий в Иране.

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку принял рейсы авиакомпании Flydubai по маршрутам Казань-Дубай и Москва-Дубай на фоне закрытия воздушного пространства Ирана и Ирака после начала военной операции США и Израиля против ИРИ.

Самолет из Казани приземлился в Баку в 11:25 по местному времени, рейс из Москвы – в 11:43. Посадка была проведена в штатном режиме.

Аэропорт в Баку готов принять и другие транзитные рейсы на фоне военной эскалации в Иране и ограничений полетов.