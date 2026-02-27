Централизованно вывозить туристов из ОАЭ пока не нужно − АТОР

Российских туристов пока не нужно централизованно вывозить из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ, пока нет, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Пока нет такой необходимости"
– Майя Ломидзе
Она уточнила, что прогнозы по возможной длительности текущего обострения конфликта разнятся, так что пока остается наблюдать за развитием событий, чем занимается в том числе и АТОР.
Ломидзе подчеркнула, что на данный момент угрозы для жизни и здоровья туристов из России нет, пишет ТАСС.
Как сообщает АТОР, на сегодняшний день угроза российским туристам в Эмиратах, Катаре и Бахрейне оценивается как минимальная, с ними ведут работу принимающие туроператоры.
"В ОАЭ, по предварительной информации, около 50 тыс российских туристов, включая тех, кто следуют транзитом"
– АТОР