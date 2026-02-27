Централизованно вывозить туристов из ОАЭ пока не нужно − АТОР

Необходимости осуществлять централизованный вывоз российских туристов из ОАЭ пока нет, заявила глава АТОР Майя Ломидзе.

Российских туристов пока не нужно централизованно вывозить из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ, пока нет, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пока нет такой необходимости"

– Майя Ломидзе

Она уточнила, что прогнозы по возможной длительности текущего обострения конфликта разнятся, так что пока остается наблюдать за развитием событий, чем занимается в том числе и АТОР.

Ломидзе подчеркнула, что на данный момент угрозы для жизни и здоровья туристов из России нет, пишет ТАСС.

Как сообщает АТОР, на сегодняшний день угроза российским туристам в Эмиратах, Катаре и Бахрейне оценивается как минимальная, с ними ведут работу принимающие туроператоры.

"В ОАЭ, по предварительной информации, около 50 тыс российских туристов, включая тех, кто следуют транзитом"

– АТОР