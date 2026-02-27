МИД России призвал к дипломатическому урегулированию ситуации в Иране

Дипведомство РФ призвало к дипломатическому урегулированию в Иране. В МИД России заявили о нарушении стабильности в регионе после ударов США и Израиля по Ирану.

МИД России опубликовал заявление на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Российское дипведомство заявило о заранее спланированном акте вооруженной агрессии против государства-члена ООН. Москва считает акт агрессии против Ирана нарушением международного права.

МИД РФ отметил, что атаки проводятся под прикрытием переговорного процесса, которое якобы было призвано обеспечить нормализацию на долговременной основе.

Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку действиям против Ирана, которые направлены на разрушение мира в регионе.

Действия США и Израиля Россия считает опасной авантюрой, которая приближает регион к катастрофе гуманитарного и экономического характера. Также не исключаются и катастрофические радиологические последствия.

В МИД РФ отметили, что целью США и Израиля является ликвидацию руководства Ирана, которое отказалось идти на уступки.

Москва осуждает действия союзников – США и Израиля – против объектов Ирана, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ. Военная операция Вашингтона и Тель-Авива нарушает режим нераспространения.

Действия США и Израиля, отмечает МИД РФ, побуждают страны региона наращивать военный потенциал, чтобы противостоять возможным угрозам.

Россия с тревогой следит за действиями Вашингтона, которые подрывают международно-правовые опоры миропорядка.

Москва призывает к урегулированию в дипломатическим русле и готова содействовать поиску мирных путей решения кризиса.