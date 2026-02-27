МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран через Азербайджан и Армению

Министерство иностранных дел РФ обратилось к россиянам, волею случая оказавшихся на территории Ирана, как можно быстрее покинуть страну, указав им открытые маршруты для выезда.

МИД России призвал наших соотечественников, оказавшихся в Иране в момент атаки на страну военных Израиля и США, при наличии такой возможности немедленно покинуть страну. Рекомендованные направления эвакуации - через Азербайджан и Армению

"Оптимальные маршруты для выезда из Ирана - через Астару в Азербайджан и через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению, при этом нужно проявлять максимальную осторожность и бдительность"

- МИД России

Погранпереходы в этих двух странах пока открыты. Пересечение границы через Астару предполагает заблаговременное получение необходимого разрешения со стороны азербайджанских властей, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Тем же, кто планировал в ближайшее время посетить страну с туристическими и иными целями, в МИД порекомендовали воздержаться от запланированной поездки до последующих уведомлений.