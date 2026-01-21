Азербайджан расширяет географию поставок "зеленой энергии"

Румыния выразила намерение стать участницей проекта по созданию коридора зеленой энергии из Азербайджана через Грузию, Турцию и Болгарию.

Проект зеленого энергокоридора "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" может получить нового участника. Как отмечается в отчете азербайджанского Минэнерго за 2025 год, к инициативе намерена присоединиться Румыния.

В ведомстве добавили, что Анкара разработала проект протокола о внесении правок в меморандум, подписанный в прошлом году, с учетом интересов Бухареста. Документ передан на рассмотрение партнерам по проекту.

4 апреля в Баку состоялось подписание четырехстороннего Меморандума о взаимопонимании по зеленой энергетике. Документ, объединивший Азербайджан, Болгарию, Турцию и Грузию, регулирует вопросы передачи и торговли экологически чистой электроэнергией. Помимо этого, на министерской встрече был согласован план предстоящих мероприятий.

Помимо этого, участники проекта продолжают обсуждать проект технического задания, разработанный турецкой стороной.