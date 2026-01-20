Зеленая энергетика будет давать Азербайджану 8 гВт в год – Ильхам Алиев

Президент Азербайджана рассказал о развитии возобновляемых источников энергии и планах в этом направлении на следующие 5 лет.

В настоящее время очень заметен растущий интерес к возобновляемым источникам энергии, такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе мероприятия "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Основной темой, вынесенной на повестку мероприятия, стала зеленая энергетика и диверсификации экономики, что, по словам Алиева, является одним из основных государственных приоритетов сейчас.

"К 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии, поскольку у нас много солнечных дней и много ветра. И мы видим большой потенциал. Мы уже заключили контракты на несколько проектов и теперь думаем об установке мощностей для хранения энергии"

– Ильхам Алиев

Кроме того, он отметил, что сейчас в Азербайджане уже работают две крупные электростанции на возобновляемых источниках.