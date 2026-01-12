Вестник Кавказа

Ильхам Алиев рассказал о привлекательности Баку для иностранцев

Парк Физули в Баку
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Иностранцы приезжают в Азербайджан летом на море, а также часто инвестируют в недвижимость. Республика привлекательна для иностранных гостей как комфортное и безопасное место, заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на рост привлекательности Баку и всей республики для иностранных гостей и инвесторов.

Привлекательность Азербайджана и его столицы для иностранцев связана с тем, что сегодня инвесторы ищут места, где они могут чувствовать себя комфортно и безопасно, пояснил Ильхам Алиев в Давосе в рамках "Завтрака с руководством Азербайджана".

Важное значение имеют мультикультурализм, культурное и этническое разнообразие в Азербайджане, а также взаимоуважение между различными этническими группами.

"Очень позитивный дух взаимодействия, сосуществования и взаимного уважения между всеми этническими группами, всеми представителями традиционных религий действительно создают тот дух, который побуждает людей покупать дома, квартиры в Баку, чтобы приезжать на лето, на отдых, проводить время на берегу моря, а также инвестировать"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул, что приобретая в Баку недвижимость на стадии строительства, уже построенный объект затем можно продать вдвое дороже.

