Каспий: море или крупнейшее озеро мира?

Каспийское море считается самым большим бессточным водоемом на земле, но не имеет прямого выхода в Мировой океан, из-за чего его классифицируют как озеро — крупнейшее на планете. Расскажем, как оно появилось, чем уникально и как корабли с Каспия попадают в мировой океан?

Название «море» закрепилось за Каспием исторически: из-за огромных размеров, солености воды (около 1,2%, или треть от океанской), глубины (максимум 1025 м) и океанического типа земной коры на дне южной части. Спутниковые снимки Каспийского моря показывают его огромные масштабы и характерную S-образную форму. В 2018 году пять прикаспийских стран (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран) подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия, где он получил особый статус — ни море, ни озеро в чистом виде. Это позволило регулировать ресурсы (нефть, газ, рыболовство) без применения стандартного морского права ООН.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появилось Каспийское море?

Каспий — реликтовый водоем, остаток древнего океана Тетис (или Паратетис), существовавшего десятки миллионов лет назад. Около 5,5–11 млн лет назад тектонические процессы (столкновение Аравийской и Евразийской плит, подъем Кавказа и Альборза) отделили этот бассейн от Мирового океана. Каспий стал замкнутым.

За всю историю уровень воды сильно колебался: иногда он соединялся с Черным морем или Аральским, иногда почти высыхал. Современный Каспий питается в основном рекой Волгой (80% притока), а также Уралом, Тереком и Курой. Из-за испарения и климатических изменений уровень воды падает — с 1990-х годов он снизился на несколько метров.

Лед на севере и пальмы на юге: климатические контрасты

Каспий вытянут с севера на юг почти на 1200 км, поэтому климат на его берегах резко различается.

Северная часть (Россия, Казахстан): континентальный климат с холодными зимами. Температура может опускаться до –10...–30 °C, а мелководный северный Каспий (глубина всего 5–10 м) регулярно покрывается льдом. Зимой здесь нужны ледоколы для судоходства. Лед на северном Каспии — типичная зимняя картина.

Южная часть (Иран, Азербайджан, Туркменистан): субтропический климат, мягкие зимы (+8...+10 °C) и жаркое лето. На иранском и азербайджанском побережье растут пальмы, цитрусовые, чайные плантации. Здесь субтропическая растительность, пляжи с теплой водой и курорты.

Нефтяные камни: город на сваях в открытом море

Один из самых удивительных символов нефтяной эпохи Каспия — Нефтяные камни. Это первый в мире нефтедобывающий комплекс, построенный в открытом море и превратившийся в настоящий город на воде. Он расположен в 100 км восточнее Баку (Азербайджан), в 40–50 км от ближайшего берега.

В 1949 году здесь обнаружили крупное нефтяное месторождение, и уже в ноябре того же года первая скважина дала нефть. Строительство началось на затопленных кораблях и эстакадах: платформы устанавливали на сваях и полузатопленных судах, соединяя их стальными мостами. К 1960–1970-м годам сеть дорог и эстакад превысила 300 км (сейчас в эксплуатации около 45–200 км), а поселение занимало до 7 га.

На пике здесь работало до 5000 человек в смену. Был полноценный город: многоэтажные общежития, пекарня, кинотеатр, больница, парк, футбольное поле, даже лимонадный завод и вертолетная площадка. Нефтяные Камни внесены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая морская нефтяная платформа.

За 75 лет (к 2024–2025 годам) здесь добыто около 176–180 млн тонн нефти и миллиарды кубометров газа. Сегодня добыча продолжается (около 2000 работников вахтовым методом), но часть инфраструктуры обветшала и частично ушла под воду из-за ржавчины, штормов и падения уровня моря. Объект остается символом советской инженерной мощи и вызовом для экологии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как корабли с Каспия попадают в мировой океан?

Сам Каспий замкнутый, но через речную систему России есть выход в океан. Главный путь — Волго-Донской канал (открыт в 1952 году, длина 101 км). Он соединяет Волгу (впадает в Каспий) с Доном (впадает в Азовское море). Далее: Азовское море → Черное море → Босфор → Средиземное море → Мировой океан. Канал имеет 13 шлюзов и пропускает речные и небольшие морские суда (грузоподъемность до 5000 тонн). Это часть Единой глубоководной системы европейской России, связывающей Каспий с Балтикой, Белым морем и океаном.

Каспийское море остается загадкой природы: богатое нефтью, осетровыми и уникальной флорой (например, каспийский лотос), оно сочетает черты моря и озера. Его будущее зависит от климата и человеческой деятельности, но пока уровень воды продолжает падать, угрожая экосистеме.