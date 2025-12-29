Россия пожелала соседям по Каспию крепкой дружбы в новом году

Россия направила отдельное поздравление государствам Каспийской пятерки по случаю Нового года – его высказал специальный представитель президента Николай Удовиченко.

Москва устами спецпредставителя президента и посла МИД РФ по особым поручениям Николая Удовиченко поздравила сегодня с наступающим Новым годом своих соседей по Каспийскому морю – Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

Удовиченко озвучил российские пожелания к странам Каспийской пятерки работать над укреплением дружеских и партнерских отношений в 2025 году в соответствии с принципами добрососедства.

"Пусть 2026 год будет ознаменован укреплением дружбы, партнерства и сотрудничества пяти прикаспийских государств, а дух доверия и добрососедства станет залогом процветания наших стран и народов"

– Николай Удовиченко

Также Удовиченко поздравил дипломатов из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана с наступлением 2026 года, пожелав им здоровья и всего самого лучшего, и отметил высокую ценность для России взаимовыгодных и взаимоуважительных контактов между каспийскими государствами во имя всеобщего благополучия региона.