Евросоюз пообещал быть рядом с Арменией в 2026 году

Официальный представитель ЕС в Ереване Василис Марагос от имени Брюсселя поздравил армянских граждан с Новым годом и заявил о европейской поддержке Армении в наступающем году.

Марагос назвал Евросоюз верным и надежным партнером Армении и пообещал продолжение европейской поддержки армянского государства.

Посол Евросоюза в РА пояснил, что Ереван и Брюссель объединяют в настоящее время единые политические и юридические ценности, включая демократию и соблюдение прав человека.

"Эти ценности помогают обеспечивать достойную жизнь нашим гражданам"

– Василис Марагос

Также он добавил, что в преддверии Нового года мысли армянских граждан, как и европейцев, направлены на самое главное – здоровье, безопасность и мир.