Евросоюз пообещал быть рядом с Арменией в 2026 году

Глава постоянной делегации Евросоюза в Республике Армения Василис Марагос опубликовал сегодня новогоднее поздравление армянским гражданам, в котором анонсировал сближение Брюсселя с Ереваном в наступающем 2026 году.
Марагос назвал Евросоюз верным и надежным партнером Армении и пообещал продолжение европейской поддержки армянского государства.
Посол Евросоюза в РА пояснил, что Ереван и Брюссель объединяют в настоящее время единые политические и юридические ценности, включая демократию и соблюдение прав человека.
"Эти ценности помогают обеспечивать достойную жизнь нашим гражданам"
– Василис Марагос
Также он добавил, что в преддверии Нового года мысли армянских граждан, как и европейцев, направлены на самое главное – здоровье, безопасность и мир.