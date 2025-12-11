Армения не планирует разрывать связи с Россией – Мирзоян

Глава МИД Армении высказался об отношениях Еревана и Москвы, он заверил, что рвать отношения не планируется. Также он отметил, что Армении выгодны экономические связи в рамках ЕАЭС.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал о российско-армянских взаимоотношениях и выборе, который в будущем встанет перед Арменией – быть членом ЕАЭС или ЕС.

Прежде всего Мирзоян подчеркнул, что Армения не планирует разрывать связи с Россий. У армянского правительства нет такой повестки, такая политика не проводится, заверил он. Углубление отношений Армении с ЕС не окажет негативного влияния на диалог Еревана и Москвы, добавил министр.

Также он указал на то, что в рамках ЕАЭС Армения, как член объединения, осуществляет выгодное сотрудничество.

Если перед Ереваном в будущем встанет выбор между членством в Евросоюзе и ЕАЭС, то этот вопрос станет предметом обсуждения, необходимо будет принять решение, заявил Мирзоян.

"Мы сейчас государство-член ЕАЭС, у нас выгодное сотрудничество в рамках ЕАЭС. Если в будущем возникнет вопрос выбора между членством в ЕС и ЕАЭС, то мы все сядем, подумаем об этом, это станет предметом обсуждения"

– Арарат Мирзоян

Российская политика Еревана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил заявление Арарата Мирзояна подготовкой властей к парламентским выборам 2026 года.

"Меньше чем через полгода в Армении будут парламентские выборы. Власти знают, что большая часть армянского населения относится позитивно к взаимоотношениям с Россией и ЕАЭС. Оппозиция, играющая против Никола Пашиняна, давит как раз на то, что Армении нужно возвращаться к нормальным отношениям с Россией – и Пашинян сейчас выбивает этот конек из-под политических противников", - сообщил он.

"Перед выборами Николу Пашиняну не нужно ни обострения отношений Армении с Россией, ни ухудшения экономического положения армянского населения. Он понимает, что если начнется разрыв связей Армении с ЕАЭС, это безусловно и очень быстро скажется на благосостоянии домохозяйств. Поэтому на протяжении ближайшего полугода мы будем видеть, как власти Армении активно ездят на российские и евразийские мероприятия и говорить о заинтересованности в связях с РФ и ЕАЭС", - ожидает Дмитрий Солонников.

"Однако это никак не повлияет на генеральную линию команды Никола Пашиняна на сближение с Евросоюзом и на вхождение в европейские институты. К практической реализации этой стратегии он вернется после выборов. В этом плане нужно четко разделять Армению и Никола Пашиняна. У Армении как у государства и народа нет никаких мотивов и задач ослаблять или портить отношения с Россией. У Пашиняна же стоит задача перевести Армению из евразийского внешнеполитического контура в либеральный евроатлантический, и он будет этим заниматься", - предупредил политолог.