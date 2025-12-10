Вестник Кавказа

Оверчук: Армении предстоит выбрать между ЕАЭС и ЕС

Невозможно быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС, отметил Оверчук, Армении придется выбирать. При этом российский бизнес уже с осторожностью относится к сотрудничеству с армянской стороной.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армения не сможет состояться одновременно в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС).

"Что же касается сближения Армении с Европейским союзом, то здесь мы многократно об этом говорили. Мы считаем, что членство в двух интеграционных объединениях одновременно несовместимо. И на каком-то этапе народу Армении придется сделать соответствующий выбор. Это выбор народа Армении"

– Алексей Оверчук

Также он рассказал о снижении товарооборота между Россией и Арменией в 2025 году.

"В прошлом году, как вы помните, товарооборот между нашими странами составлял $15,4 млрд. В этом году, очевидно, он минимум будет на уровне $6 млрд, то есть это очень заметное падение"

– Алексей Оверчук

Также он отметил, что сейчас российские предприниматели начали относиться  к работе с армянской стороной с осторожностью, однако в целом, резюмировал вице-премьер, у Москвы и Еревана сохраняются хорошие контакты.

Накануне премьер-министр Армении побывал в Германии, где еще раз заявил о планах республики присоединиться к ЕС. Сегодня он прибыл в Москву, где на заседании межправсовета ЕАЭС заверил, что Армения готова к сотрудничеству в рамках евразийского объединения.

