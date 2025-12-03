Иран и Пакистан сверили позиции по региональным вопросам

Лидеры Ирана и Пакистана сегодня встретились на полях Международного форума мира и доверия в Туркменистане, темой их беседы стали региональные вопросы и выполнение ранее согласованных проектов двух стран.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на полях Международного форума мира и доверия в столице Туркменистана Ашхабаде провел встречу с и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Главы дух государств встретились, чтобы обсудить последние события в регионе, текущее состояние отношений и вопросы совместного сотрудничества, направленного на выполнение ранее согласованных проектов, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В ходе беседы лидеры двух стран оценили нынешние возможности Ирана и Пакистана в области транспорта, транзита и развития приграничной инфраструктуры, а также ход выполнения соглашений, достигнутых во время недавнего визита президента Пезешкиана в Исламабад.

Президент Ирана и премьер-министр Пакистана определили направления расширения коммуникационных маршрутов, упрощение торговых путей и укрепление экономического сотрудничества, которые позволят углубить двусторонние связи.

Также участники встречи обсудили актуальные региональные вопросы, в решении которых следует усилить координацию в рамках совместных инициатив.

По итогам встречи Пезешкиан и Шариф подчеркнули: общие исторические, культурные и пограничные связи оказывают положительное влияние на расширение сотрудничества в области энергетики, торговли, безопасности границ, развития приграничных рынков и региональной стабильности и процветания.