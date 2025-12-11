Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Сегодня, в День памяти Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили посещение могилы общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева сегодня, в День памяти Гейдара Алиева, посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Ильхам Алиев возложил венок к могиле Гейдара Алиева. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем глава государства, первая леди и их дочь Лейла Алиева почтили память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Они возложили цветы к ее могиле.

Кроме того, была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы к их могилам.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День памяти Гейдара Алиева. Прошло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

