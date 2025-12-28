Вестник Кавказа

На Кубани экс-начальника отдела полиции приговорили к 8,5 годам тюрьмы за взятки

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший начальник отдела полиции получил 8,5 лет тюрьмы за взятки в размере почти 15 млн руб. Он также заплатит 17 млн руб штрафа.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-начальнику полиции Алексею Абакумову, который получил взяток суммарно почти на 15 млн руб. Служитель Фемиды приговорил Абакумова к 8,5 годам колонии строгого режима. 

"Приговором суда Абакумов А. В. признан виновными в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"

– решение суда 

Сообщается, что высокопоставленный полицейский также выплатит 17 млн руб штрафа. Ему на 10 лет запретили работать в правоохранительных структурах. 

Согласно версии следствия, Абакумов проходит фигурантом по 64 эпизодам, связанным с получением незаконных средств. За деньги недобросовестный силовик препятствовал ходу уголовных дел. 

