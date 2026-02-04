Дорогу к границе Грузии и России открыли для легковушек

В Грузии разрешили проезд легковых автомобилей на участке Гудаури-Коби к границе с Россией. Для большегрузного транспорта запрет на движение, введенный 2 февраля, еще в силе.

Впервые со 2 февраля разрешено движение легковых автомобилей на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе Грузии и РФ.

Запрет на движение всех видов транспорта был введен в понедельник в связи с лавинной опасностью. К вечеру четверга проезд открылся для легковых автомобилей, для большегрузов ограничение продолжает действовать.

На участке Гудаури-Коби транспортное движение в настоящее время возможно исключительно через лавинозащитные тоннели.