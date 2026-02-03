Россия обеспокоена эскалацией противостояния Ирана и США

Россия не навязывается в помощники Ирану и США, однако ее очень беспокоит взрывоопасная ситуация в регионе, сложившаяся в результате противостояния двух стран, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ситуация между Ираном и США накалилась до взрывоопасного состояния, и нынешняя обстановка на Ближнем Востоке не может не беспокоить Россию, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы не навязываемся в помощники Ирану, Израилю, США. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию. Иран наш близкий партнер, сосед. Нам небезразлично, как будет развиваться ситуация. Тем более, что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока"

- Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства сравнил нынешнюю ситуацию с минами замедленного действия, которые только и ждут, чтобы на них наступили неуклюжей ногой, и Россия готова предложить свои услуги в выполнение договоренностей, когда и если они будет достигнуты, - добавил Лавров, передает ТАСС.

В минувшем 2025 году прошли пять раундов переговоров США и Ирана по ядерной проблематике, но все они не принесли никаких результатов из-за начала военной операции Израиля против ИРИ и американских ударов по иранским ядерным объектам.

Напомним, накануне к исходу дня издание Axios сообщило, что Тегеран и Вашингтон отказались проводить переговоры по ядерной программе Ирана в Омане 6 февраля. При этом США заявили Ирану, что не пойдут навстречу его требованиям, заключающимся в изменении места проведения переговоров и формата.

Однако позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, заявив: ирано-американские переговоры все же пройдут, как и было запланировано. При этом дипломат выразил благодарность властям Омана за то, что они сделали все необходимое для организации этой встречи.