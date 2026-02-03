Российское зерно вновь отправилось в Армению транзитом через Азербайджан

Состав из 8 вагонов с российским зерном, который направляется в Армению через азербайджанские территории, уже отправился со станции Хырдалан.

Россия поставит зерно в Армению через территорию Азербайджана, состав из 8 вагонов сегодня стартовал от станции Хырдалан, сообщают азербайджанские СМИ.

Общий вес поставляемого зерна составляет 560 т.

Сообщается, что состав проедет через станцию Беюк-Кесик, после чего проследует в Грузию, а затем – прибудет в Армению.

Накануне в Армению поставили предыдущую партию зерна через азербайджанские территории объемом 1 746 т в 25 вагонах.

Напомним, аналогичные поставки зерна из России в Армению через Азербайджан начались в ноябре 2025 года.