Тбилиси хочет начать партнерство с Вашингтоном "с чистого листа" — Кобахидзе

"Мы протягиваем руку", — заявил премьер Грузии, объявив о готовности страны возобновить стратегическое партнерство с США на новых началах и с конкретным планом.

Грузия намерена возобновить стратегическое партнерство с США. Такое заявление, как сообщают местные СМИ, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, данная позиция была представлена грузинской стороной в ходе прошедших консультаций в Государственном департаменте США. Премьер-министр заявил, что Грузия открыта для возобновления стратегического партнерства с США на новых началах, при условии согласования четкой дорожной карты, что соответствует публичной линии политики грузинского правительства.

"Мы со своей стороны протягиваем руку и терпеливо ждем ответа. Я надеюсь, что будет ответ с американской стороны. Это наши оптимистичные ожидания. Посмотрим, как будут развиваться события"

— Ираклий Кобахидзе