Трамп не стремится ударить по Ирану – СМИ

Американский президент Дональд Трамп не будет наносить удар по территории Ирана и не считает, что иранская ядерная программа несет серьезную угрозу, пишут американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп не собирается наносить удары по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Трамп "действительно не хочет этого делать", поскольку больше не считает, что в ядерной программе Тегерана можно видеть "настоящую непосредственную угрозу", которую он видел летом 2025 года, когда Штатами были нанесены точечные удары по ядерным объектам ИРИ.

Кроме того, источник сообщил, что американский президент не считает сейчас операцию против Ирана целесообразной, так как это бы только нарушило все цели нынешнего руководства страны в регионе и во всем американском внешнеполитическом курсе в целом.

Более того, нынешнее мнение Трампа полностью разделяет большинство представителей его администрации, пишет Axios.

Тем не менее, как сказано в публикации, в ударе США по Ирану заинтересован Израиль. Ранее портал информировал о визите начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира в Вашингтон и его встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэном Кейном.

"Можно сказать, что эта встреча ничего не изменила в отношении его (Дэна Кейна – ред.) или президента к атаке на Иран. На самом деле удара хочет Израиль. Президент пока к этому не готов"

– источник

Замир якобы поделился с Кейном некоторой информацией о стратегических планах Израиля на случай войны с Ираном, однако в силу усиления присутствия Вашингтона в регионе Ближнего Востока планы, которые подлежали обсуждению "стали куда более амбициозными", пишет Axios.