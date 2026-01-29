США и Иран: Трамп выбирает между диалогом и операциями спецназа

Дональд Трамп может провести против Ирана ряд военных сценариев, в том числе рейды и операции спецназа, но все еще открыт к диалогу с представителями Тегерана, пишут американские СМИ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп думает о реализации военных планов, ранее предложенных Пентагоном, в отношении Тегерана, включая рейды и операции спецназа, однако не исключает дипломатического решения данного вопроса, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам источника, в последнее время главе США был представлен расширенный список вариантов силового воздействия на Иран. В частности, рейды на территории страны американскими войсками и нанесение большего ущерба ядерным и ракетным объектам.

Дональд Трамп также придерживается варианта отправки спецназа США для ликвидации или повреждения объектов ядерной программы ИРИ, ранее не поврежденных во время атаки летом 2025 года.

Кроме того, согласно материалам источника, Тель-Авив "пытается убедить" руководство Белого дома нанести значительное поражение ракетным объектам.

Однако источник подчеркнул, что американский лидер все же не исключает варианта дипломатического взаимодействия с иранской стороной и пока не выбрал ни один из вариантов, ранее ему предложенных Пентагоном.

"Некоторые угрозы Трампа были отчасти направлены на то, чтобы склонить иранскую сторону к переговорам"

– источник

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о том, что все же планирует провести переговоры с иранским руководством.

Можно ли избежать войны?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что множество соседей Ирана обратилось к США с требованием отказаться от ударов по иранским объектам и запретило использовать свои землю и небо для организации американских военных операций, но Вашингтон это может и не остановить.

"Ситуация настолько напряжена, что уже даже сказать сложно, смогут ли региональные партнеры США повлиять на решение Трампа. Они свое слово уже сказали, ни у кого из них иллюзий по поводу перспектив удара по Ирану нет: весь регион против какого-либо применения силы к Исламской Республике. С этим согласны и арабские монархи, и Турция, и Пакистан – они заявили, что не поддерживают планы США атаковать Иран. Объясняется единство их позиций тем, что у всех есть четкое понимание рисков от дестабилизации Ирана", - прежде всего сказал он.

"Во-первых, сразу проснется огромное количество спящих ячеек радикального террористического толка, чтобы воспользоваться ситуацией. Во-вторых, разразится гуманитарный кризис. А ведь Иран – страна весьма необычная на фоне других, где прежде США проявляли свою агрессию: она очень большая, почти 1,65 млн кв км и 90 млн человек весьма многонационального населения. При таких размерах и масштабы кризиса будут больше. Это и пытаются донести до Вашингтона региональные партнеры Соединенных Штатов, добавляя, что самим американцам придется намного труднее, так что они должны взвесить все за и против, прежде чем атаковать", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Какую угодно армаду можно подвести к берегам Ирана, это не поможет вести боевые действия против отдаленных от моря иранских объектов. Венесуэльский сценарий похищения не сработает в Иране – Тегеран очень далеко от Персидского залива. Дональд Трамп, я надеюсь, будет учитывать эти соображения, но нужно понимать, что в его окружении есть "ястребы", которые абсолютно уверены, что у США все получится, пребывая в эйфории после похищения Николаса Мадуро и веря, что с руководством Исламской Республики можно точно так же быстро расправиться, а соседние государства вмешиваться не станут ни сразу, ни в случае большой войны", - отметил востоковед.

"Мы видим, что в Вашингтоне недооценивают возможности иранского государства. Там уверены, что власть в Иране неустойчива и находится на самом слабом уровне с момента Исламской революции 1979 года, а народ якобы весь против и только и ждет американских ударов по центрам принятия решений, чтобы воспользоваться моментом и захватить административные здания. Именно на этих положениях строилась пропаганда в соцсетях 6-7 января, когда был вброс о захвате некого иранского города протестующими – его в итоге опровергли даже самые радикальные оппозиционные иранские каналы, однако попытки выдать желаемое за действительное продолжаются. Причем администрация Трампа во многом старается убедить саму себя", - сообщил Фархад Ибрагимов.

"В Белом доме действительно ждали, что в начале января весь Иран выйдет на улицу против правительства и произойдет госпереворот. Это был американский план А, который в итоге не сработал. Также американцы долгое время конструировали пропагандистский миф, что иранский государственный строй настолько всем надоел в регионе, что все будут рады, если США решат организовать военную операцию против Ирана. Но и здесь все вышло наоборот: соседи Ирана активно контактируют с Вашингтоном, чтобы не допустить начала войны, предлагают посреднические услуги для возобновления переговоров. То есть восприятие Исламской Республики в регионе совсем иное, с ней все готовы работать", - подчеркнул он.

"Но все это не обязательно как-то изменит планы Вашингтона. Сейчас, пока готовится военная операция, американская дипломатия занята оправданием ожидаемой атаки на Иран. Сделать это довольно сложно, поскольку, в отличие от Венесуэлы, Иран находится за десятки тысяч километров от США. Как объяснить американскому населению, что некая страна на другом конце света угрожает геополитическим интересам Америки? Тем более, что Америка провозглашает выход из этого региона, сконцентрировавшись на Западном полушарии. Но какие-то объяснения Дональд Трамп и Марко Рубио наверняка подберут", - заключил Фархад Ибрагимов.