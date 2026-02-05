Россия рассчитывает на приверженность Еревана его обязательствам в рамках ЕАЭС

Москва рассчитывает, что власти Армении продолжат соблюдать обязательства, взятые ими на себя в рамках ЕАЭС. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, говоря о словах армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее подтвердил устремленность страны в Евросоюз.

"Надеемся, что армянское руководство, которое не раз обещало нам не прекращать сотрудничество в рамках ЕАЭС и не создавать препятствий для российского бизнеса, продолжит четко соблюдать свои обязательства, либо конкретизирует свою позицию, на что имеет право"

– Мария Захарова

Дипломат пояснила, что армянская сторона преподносит стандарты ЕС как что-то, к чему по умолчанию надо стремиться, причем прийти к ним все же не удастся, то и тогда, говорят в Ереване, никто не проиграет, а наоборот все только будут в плюсе.

Захарова констатировала, что непонятны основания для такой благостной картины, так как ЕС находится в серьезном кризисе, куда загнал себя сам.

Более того, напомнила она, евростандарты создавались без участия Еревана. А вот в рамках СНГ и ЕАЭС Армения, помимо прочего, активно участвует и в процессе нормотворчества.

"ЕАЭС демонстрирует устойчивую траекторию роста экономик своих государств-членов, наращивает долю в мировом ВВП. Экономика самой Армении, которая, кстати, в прошлом году сохранила темпы роста выше среднемировых, более 7%, в значительной степени завязана в торгово-экономических связях именно с ЕАЭС"

– Мария Захарова

Она также обратила внимание на невозможность одновременного участия в европейском и в российском интеграционных проектах, так как это вступает в противоречие не только с законам экономики, но и со здравым смыслом.