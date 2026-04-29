Азербайджан примет участие в экономических форумах в Казани и Санкт-Петербурге – МИД РФ

Азербайджан примет участие в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани, а также в ПМЭФ-2026, у Москвы и Баку традиционно насыщенный график контактов, рассказали в МИД России.

В ближайшее время делегации Азербайджана примут участие в двух форумах в России: в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" и Петербургском международном экономическом форуме, поделился директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Прежде всего он отметил, что у России с Азербайджаном традиционно насыщенный график контактов.

"В настоящее время в проработке находятся запланированные на текущий год визиты высокого уровня. Ожидаем представительные азербайджанские делегации на XVII Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum""

– Михаил Калугин

Форум в Казани стартует 12 мая и продлится до 17 мая. А в начале июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), азербайджанская делегация также ожидается, добавил дипломат.

В беседе с ТАСС Калугин напомнил, что в середине апреля на территории Азербайджана проходило 24-е заседание российско-азербайджанской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, стороны обсудили совместные проекты, в том числе развитие коридора "Север-Юг".