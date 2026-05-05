Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поблагодарил Фицо за поддержку

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Словакии поддержал лидера Азербайджана в его мнении насчет Европарламента. Ильхам Алиев поблагодарил Фицо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отвечая на его публикацию в соцсети Х.

"Дорогой Роберт, благодарю Вас за правдивые и ценные мысли об Азербайджане. Высоко ценю наше партнерство. Еще раз выражаю признательность за гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Словакию, и с нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в Баку"

– Ильхам Алиев

Ранее азербайджанский президент в своем выступлении на саммите ЕПС раскритиковал Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Он указал на наличие двойных стандартов, а также на тот факт, что Европарламент сосредоточился на антиазербайджанской политике  и лжи вместо того, чтобы решать такие фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность и проблемы бездомных.

Фицо поддержал позицию президента Азербайджана относительно Европейского парламента.

"Президент Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами - а у нас их более чем достаточно, - а не распространять ложь и вмешиваться в дела других"

– Роберт Фицо

