Вчера, выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Ереване, президент Азербайджана обвинил Европарламент в попытках срыва армяно-азербайджанских мирных переговоров. Расскажем, какие у него для этого были основания.

Что такое Европарламент?

Европарламент, заседающий Страсбурге, это законодательный орган Евросоюза, напрямую избираемый гражданами государств—членов ЕС. Сейчас в нем представлено 8 фракций и несколько неприсоединившихся депутатов из 28 европейских стран.

Европарламент и Азербайджан

По отношению к Азербайджану Европарламент занимает жесткую позицию. 30 апреля он принял очередную антиазербайджанскую резолюцию о "поддержке демократической устойчивости в Армении", а уже на следующий день, 1 мая, парламент Азербайджана решил заморозить все форматы сотрудничества с Европарламентом и запустить юридические процедуры по выходу из Парламентской ассамблеи Евронест – организаций, созданной для налаживания контактов между Евросоюзом и его восточноевропейскими партнерами.

В целом за пять лет - с мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года - Европейский парламент принял подобных 14 резолюций, якобы, в защиту Армении.

Почему Баку против резолюций Европарламента?

По словам словам Ильхама Алиева, резолюции полны «оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана». Частоту принятия такого рода документов он связал с одержимостью евродепутатов. Он также обвинил Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в проведении политики двойных стандартов, из-за которой Баку еще два года назад приостановил в ней свою работу.

В январе этого года Алиев утверждал, что предвзятая позиция Европарламента по отношению к Азербайджану создается лоббистскими группами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана:

Мы уже много лет не сотрудничаем с Европарламентом и ПАСЕ. Европарламент ставит себя в неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном

Нужна ли Армении защита Европарламента?

В августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому в Баку надеялись, что европарламентарии найдут в себе мужество пересмотреть политику в отношении Азербайджана. Однако этого не произошло, хотя мир между Баку и Ереваном уже стал реальностью и приносит свои плоды: в частности, недавно 12 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктов было экспортировано в Армению.

Европарламент продолжает попытки от кого-то защитить Армению, где уже поняли, что альтернативы мирному процессу с Азербайджаном нет, а внешнее давление только вредит, поэтому единственный вариант выхода из ситуации – путь добрососедства.

Тем не менее евродепутаты продолжают говорить о нарушениях прав армян, хотя прекрасно знают, что из Карабахского экономического района Азербайджана их никто не изгонял, а те, кто его покинул, сделали это под давлением националистически настроенных реваншистов. Последним средства массовой информации также инкриминируют подкуп европейских политиков и чиновников для продвижения корпоративных интересов, в корне противоречащих армяно-азербайджанскому мирному процессу. Говорят, что речь идет о создании целой системы для организации антиазербайджанских кампаний, призванных оказывать влияние "на людей, принимающих решения, международные структуры и академические круги, формируя нужную повестку и закрепляя ее как «экспертную позицию»".