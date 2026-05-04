Пашинян: после мирного договора с Баку будут подписаны документы об отраслевом сотрудничестве

Налаживание азербайджано-армянских отношений не завершится после подписания мирного договора – сторонам предстоит подписать также документы об отраслевом сотрудничестве, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления с совместным заявлением с председателем Совета ЕС Антониу Коштой и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения-ЕС в Ереване.

"Подписание и ратификация мирного соглашения не означает завершение работы. Напротив, уже из текста соглашения очевидно, что после его подписания потребуется заключение новых договоренностей, в том числе по отраслевому сотрудничеству"

– Никол Пашинян

Глава правительства Армении обратил внимание на большое значение развития транспортных связей. Он уточнил, что в этой области Баку и Ереван ведут сотрудничество уже сейчас, хотя особого соглашения еще не существует.

Премьер-министр подчеркнул важность взаимного открытия дорог, а также границы Армении с Турцией. Он отметил, что не сомневается в том, что это действительно случится.

Армянский лидер сделал акцент на ключевом значении полной разблокировки коммуникаций для свободного передвижения людей и перевозки грузов, а также для торговли. В основе такого сотрудничества, указал Пашинян, должны лежать беспрепятственное транспортное сообщение и обязательное взаимоуважение территориальной целостности и суверенитета.

По словам премьер-министра, эти подходы уже нашли отражение в трехсторонних договоренностях, заключенных на саммите в Вашингтоне в августе 2025 года.

"Хочу также сказать, что в этой сфере существует огромный потенциал, который, на мой взгляд, уже находится на стадии реализации"

– Никол Пашинян

Армянский премьер с удовлетворением отметил, что между Ереваном и Баку фактически воцарился мир. Он обратил внимание на то, что впервые в совместной истории стороны применяют одну и ту же либо схожую риторику, в том числе и он сам.

"Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание"

– Никол Пашинян

Каковы планы Баку?

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о планах Баку по развитию регионального сотрудничества после подписания мирного договора и установления дипломатических отношений с Ереваном.

"Азербайджан делает основную ставку на развитие совместных экономических, инвестиционных, транзитных и транспортных проектов в регионе. Мы видим, что в основном в заявлениях азербайджанской стороны доминирует такая позиция, что весь Южный Кавказ, в том числе Армения, должен быть открыт для транзитного сообщения, в том числе в рамках китайского проекта "Один пояс – один путь" и других проектов", - прежде всего сказал он.

"В этом состоит многолетняя политика Баку, которая последовательно продвигалась еще с конца 1990-х годов: Южный Кавказ потенциально способен быть выгодной альтернативой морским перевозкам из Азии в Европу и наоборот. Если раньше эта политика развития сухопутных маршрутов вызывала вопросы, то сейчас, в 2026 году, на фоне событий в Персидском заливе и Ормузском проливе стало ясно, что устойчивая, десятилетиями работавшая система морских грузоперевозок рушится. В связи с этим возрастает роль сухопутных путей, на которые раньше не смотрели как на серьезного конкурента морских поставок нефти и иных грузов", - продолжил Ризван Гусейнов.

"Южный Кавказ находится если не в самом центре Евразии, то на пересечении основных ее путей – как с Востока на Запад, так и с Севера на Юг. В этом контексте, конечно, после заключения мирного соглашения с Арменией Азербайджан будет еще больше уделять внимания развитию региональной транспортной и транзитной инфраструктуры", - подчеркнул эксперт.

Мир на Южном Кавказе необратим

Директор Центра истории Кавказа выразил уверенность в том, что подавляющее большинство рисков новой дестабилизации Южного Кавказа ушли в прошлое. "Пройдены самые тяжелые моменты в послевоенной истории, когда совершались различные провокации, в том числе в результате внешнего влияния на власти Армении и неоднозначных позиций соседних стран в отношении армяно-азербайджанского мирного процесса. Мы все еще видим периодически странную позицию Евросоюза по урегулированию, которая до сих пор непонятна. Однако Баку и Ереван в двустороннем формате уже наладили широкое сотрудничество", - сообщил он.

"Почти еженедельно Азербайджан и Армения обмениваются визитами азербайджанских и армянских чиновников и общественных деятелей. К примеру, сегодня группа азербайджанских экспертов, представителей гражданского общества, находится в Армении. Контакты идут на всех уровнях, и это скрепляет мирный процесс, дает нам надежду на то, что нормализация отношений необратима", - отметил Ризван Гусейнов.

"Безусловно, важным тестом стабильности мира в регионе будут парламентские выборы в Армении – они состоятся уже через месяц. По итогам этих выборов станет ясно, удержала ли правящая партия во главе с Николом Пашиняном власть в Армении. Во многом гарантом продолжения и завершения мирного процесса являются Пашинян и его окружение. К сожалению, оппозиция ретранслирует совершенно иные идеи – реваншистские, а не мирные. Поэтому сейчас мы ждем, чем завершатся выборы в Армении", - заключил эксперт.