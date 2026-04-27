Сухумский порт обзаведется собственной мариной

В порту столицы Абхазии Сухума будет построена яхтенная марина – власти планируют в скором времени разработать ее концепцию, включающую места стоянки частных судов, их сервисное обслуживание и охрану.

Власти Абхазии пошли навстречу многочисленным просьбам россиян, которые хотят пришвартовывать свои яхты у берегов Абхазии, и вскоре приступят к разработке концепции яхтенной марины в Сухумском порту, сообщил заместитель генерального директора Абхазского морского пароходства по коммерческой работе Адамыр Габуния.

"У Абхазии на сегодняшний день нет своей яхтенной марины, при том, что есть базовая инфраструктура для ее развития. Для того, чтобы реализовать проект не достаточно имеющегося потенциала, который есть в Сухумском порту"

- Адамыр Габуния

Новая комплексная инфраструктура будет спланирована с учетом всех требований к подобным сооружениям: она будет включать в себя безопасные места стоянки, их сервисное обслуживание и охрану, а также с ее постройкой сохранится основная функция порта - размещение технического флота и резервные места для стоянки судов, передает Sputnik Абхазия.

У столичных властей большие планы на будущую яхтенную марину – она не только позволит привлечь в регион новых путешественников, но и развить на дополнительные средства от аренды мест для стоянок городскую набережную, добавил Адамыр Габуния.