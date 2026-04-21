Отдых в Абхазии туристы все чаще бронируют через агрегаторы

Российский путешественники все чаще используют агрегаторы для бронирования отдыха в Абхазии, сообщил глава направления "Абхазия" туроператора "Алеан" Сергей Косилов.

Он отметил в эфире радио Sputnik, что бронировать отдых на сайтах-агрегаторах можно быстро и просто, это привлекает туристов, но у такого способа планирования отдыха есть и недостатки: у агрегаторов нет ответственности перед туристом, также они могут давать неактуальную информацию, которая не соответствует действительности.

"Я прошу всех туристов, кто к ним обращается, и отельеров, которые через них работают, проверять внимательно информацию через другие ресурсы, через тех же туроператоров, кто имеет договор с этим отелем"

– Сергей Косилов