Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан

В Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи для консультаций с пакистанской стороной для обсуждения организации нового раунда переговоров с США. Контактов с американской стороной в ходе визита не запланировано.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Исламабад для консультаций с руководством Пакистана в преддверии нового раунда переговоров с США. Об этом сообщила иранская телерадиокомпания IRIB.

По утверждениям агентства, встреча Аббаса Аракчи с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом не запланирована. Глава МИД Ирана лишь обсудит с пакистанскими коллегами организацию второго раунда переговоров с США. Эта поездка осуществляется в ответ на визит командующего Вооруженными силами Пакистана Асима Мунира в Тегеран на прошлой неделе.

При этом накануне официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила отправку американской делегации в Исламабад. Она заявила, что президент Дональд Трамп направил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в прямых переговорах при посредничестве принимающей стороны.

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов.8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого контакты не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов Ирана и пообещали снять ее только после достижения соглашения.