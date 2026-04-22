Трамп не намерен использовать ядерное оружие против Ирана

Глава Белого дома заверил в отсутствии планов у США использовать ядерное оружие против Ирана. Он отметил, что Вашингтону не нужно это.

Соединенные Штаты не будут применять ядерное оружие в конфликте с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая 23 апреля на мероприятии в Белом доме.

Он подчеркнул, что США не надо это, поскольку они разгромили Исламскую Республику другими методами.

"Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять"

– глава Белого дома

Он также отметил, что ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать.

Ранее на этой неделе Трамп продлил перемирие с Ираном и сообщил об отсрочке возобновления ударов по Исламской Республике, откликнувшись на просьбу Пакистана предоставить ей возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом морская блокада всех портов Ирана по-прежнему остается в силе.