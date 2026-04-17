США перенаправили почти 30 судов с начала морской блокады Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центральном командовании ВС США опровергли информацию об обходе морской блокады Ирана несколькими кораблями. Там отметили, что развернули уже почти три десятка судов.

Военные Соединенных Штатов с начала морской блокады Ирана перенаправили 29 судов, которые плыли в порты Исламской Республики или пытались отчалить от ее берегов. Об этом информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы США в рамках блокады против Ирана потребовали от 29 судов развернуться или вернуться в порт"

– CENTCOM

В сообщении также сказано, что информация о том, что несколько коммерческих судов сумели обойти блокаду, не соответствует действительности. 

Ранее сегодня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп увеличил срок действия режима прекращения огня с Ираном до 26 апреля.

