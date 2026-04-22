Бывшего министра обороны приговорили к 10 годам тюрьмы в Грузии

В Грузии вынесли обвинительный приговор бывшему министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Экс-главу оборонного ведомства признали виновным по делу о коррупции и назначили наказние в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, у Бурчуладзе конфисковали дом и земельный участок в Испании, а также дом и автостоянку, расположенные в Цхнетском районе Тбилиси.

Вместе с экс-главой Минобороны тюремные сроки получили его заместитель Георгий Хайндрава и его шурин Василий Мхеидзе.

Напомним, Бурчуладзе возглавлял оборонное ведомство Грузии с февраля 2021 года по февраль 2024 года.